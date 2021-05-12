Призовой фонд Московского полумарафона составит свыше 1 млн рублей

Он пройдет 16 мая на территории спорткомплекса "Лужники"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Победители и призеры Московского полумарафона, который в российской столице пройдет 16 мая, получат вознаграждения в размере более миллиона рублей.

"Общая сумма призовых выплат составит более 1 миллиона рублей. Она включает в себя выплаты для первых пяти мужчин и женщин, а также бонусные выплаты за высокий результат", - сообщили "Интерфаксу" в "Беговом сообществе", которое проводит забег.

Отмечается, что призеры забега пройдут допинг-контроль в выборочном порядке. Спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, будут дисквалифицированы.

Московский полумарафон пройдет в восьмой раз. На территории Олимпийского комплекса "Лужники" пройдут старты на дистанции 21,1 и 5 км.

"В этом году регистрация на забег закрылась досрочно — на обеих дистанциях закончились свободные места", - подчеркнули в "Беговом сообществе".

Забеги проведут с соблюдением санитарных норм, у всех присутствующих на мероприятии измерят температуру тела.

"Маски и перчатки будут обязательны для персонала и всех участников при входе в стартовый городок. Каждые три часа будет происходить замена средств индивидуальной защиты, а каждые два — дезинфекция контактных поверхностей. На всей территории проведения разместят санитайзеры и построят открытые проветриваемые шатры раздевалок", - сообщили организаторы.

Среди претендентов на победу у мужчин — победитель Московского полумарафона 2019, двукратный чемпион России по марафону Степан Киселев и рекордсмен России на 5, 10 и 21,1 км Владимир Никитин. Также на старт забега выйдут победительница Московского полумарафона 2019 и призер Олимпийских игр 2012 года на дистанции 42,2 км Татьяна Архипова и лидер Московского полумарафона 2018 Алина Прокопьева.

Впервые в рамках забега вдоль трассы расположатся более 14 точек поддержки участников – они будут организованы беговыми клубами, музыкальными группами, партнерами.