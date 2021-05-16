Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:46

Коби Брайант включен в Зал славы баскетбола

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Экс-игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Церемония состоялась в США.

Также места в Зале славы удостоились чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, победительница женской НБА и Олимпийских игр Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, а также менеджер Патрик Бауман.

Церемония планировалась еще на прошлый год, но ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Коби Брайант погиб вместе со своей 13-летней дочерью 26 января 2020 года в результате крушения вертолета.

Брайант, считающийся одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известен, выступая за команду "Лос-Анджелес Лейкерс". Он - пятикратный победитель НБА, обладатель многих рекордов. Свою карьеру он завершил в 2016 году.

баскетбол Коби Брайант

Новости по теме

Новости

Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе после Нурмагомедова

Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе после Нурмагомедова

Назван предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Россияне проиграли чехам в заключительном матче Еврохоккейтура

Гол футболиста "Спартака" Адриано признан голом десятилетия в РПЛ

"Формула-1" отменила Гран-при Турции в июне из-за ситуации с COVID-19

"Формула-1" отменила Гран-при Турции в июне из-за ситуации с COVID-19

Синхронистки Ромашина и Колесниченко вновь выиграли золото ЧЕ-2021

Синхронистки Ромашина и Колесниченко вновь выиграли золото ЧЕ-2021

Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура

Назван состав сборной России по биатлону для подготовки к сезону-2021/22

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Стамбула в Порту

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Стамбула в Порту

Кадыров посетовал, что Хабиб никогда не выступал под флагом РФ или Дагестана

Кадыров посетовал, что Хабиб никогда не выступал под флагом РФ или Дагестана
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код