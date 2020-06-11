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Коби Брайант посмертно награжден премией "Эмми"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американский баскетболист Коби Брайант посмертно стал лауреатом премии "Эмми".

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Как сообщается на сайте американской телевизионной премии, Брайант награжден за существенный вклад в развитие Лос-Анджелеса.

"После окончания легендарной карьеры в НБА Брайант продолжал вдохновлять всех своей страстью и доброй волей благодаря бесчисленным благотворительным пожертвованиям в сообщества Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии", - подчеркнули организаторы "Эмми", добавив, что он обращал внимание на актуальные проблемы, стал послом женского баскетбола и наставником молодежи.

Премия будет вручена представителям Брайанта 18 июля на 72-й церемонии "Эмми".

Коби Брайант погиб вместе со своей 13-летней дочерью 26 января этого года в результате крушения вертолета.

Брайант, считающийся одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известен, выступая за команду "Лос-Анджелес Лейкерс". Он - пятикратный победитель НБА, обладатель многих рекордов. Свою карьеру он завершил в 2016 году.

баскетбол Коби Брайант Эмми Лос-Анджелес

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