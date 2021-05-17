Игрок выбывшего из ФНЛ клуба оказался близок к переходу в "Барселону"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник "Чертаново", выступающего в первенстве Футбольной национальной лиги, Сергей Пиняев в ближайшее время может подписать контракт с испанской "Барселоной", сообщает "Спорт-Экспресс".

В случае подписания контракта футболист, однако, тут же вернутся в Россию, где на правах аренды будет играть в подмосковных "Химках", клубе Российской премьер-лиги.

Сообщается, что на игрока также претендует ряд европейских клубов и "Зенит".

16-летний футболист принял участие в 30 матчах за "Чертаново" в минувшем сезоне чемпионата ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Этого для клуба оказалось мало: "Чертаново" выбыло из ФНЛ.

В 2018 году сообщалось, что четыре игрока "Чертаново" заинтересовали "Манчестер Юнайтед". Среди них - тогда еще 13-летний Пиняев, который в том году проходил стажировку в МЮ, в двух матчах за английскую команду (игроки 2003-2004 годов рождения) забил семь мячей, из них пять – за тайм одного матча.