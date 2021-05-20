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Глава федерации назвал высокими шансы пляжной борьбы войти в программу ОИ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пляжная борьба имеет высокие шансы получить признание Международного олимпийского комитета, заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили на пресс-конференции в четверг.

"Перспективы включения пляжной борьбы - очень серьезные. У молодежи этот вид спорта вызывает большой интерес. Политика Международного олимпийского комитета и международной федерации борьбы направлена на то, что любое действо, которое интересно молодежи, полностью принимается и тиражируется", - рассказал Мамиашвили.

Он подчеркнул, что "этот вид спорта очень прост, легко определить победителя (касание земли третьей точкой)".

В настоящее время в программу Олимпийских игр входят вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба

спортивная борьба

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