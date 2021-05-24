Овечкин не приедет в сборную России, несмотря на вылет "Вашингтона"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не сможет выступить на чемпионате мира 2021 года по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Александр Овечкин не сможет принять участие в ЧМ из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ", - говорится в сообщении.

Тренерский штаб сборной России может рассчитывать на вратаря "Вашингтона" Илью Самсонова и защитника Дмитрия Орлова.

"ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию", - отмечается в сообщении.

Ранее "Вашингтон" уступил "Бостону" в пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (3:1) и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.

Также сообщается, что форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко дал согласие на участие в ЧМ.