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Семак признан лучшим тренером чемпионата России по футболу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Наставник петербургского ФК "Зенит" Сергей Семак выиграл голосование по определению лучшего тренера чемпионата Российской премьер-лиги в сезоне-2020/21, сообщает пресс-служба РПЛ.

"Семак занял первое место с 96 баллами, вторым стал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, проигравший победителю три балла. Тройку замкнул главный тренер "Химок" Игорь Черевченко, набравший 61 балл", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в голосовании участвовали главные тренеры и капитаны команд РПЛ, наставник сборной России Станислав Черчесов, а также комментаторы телеканала "Матч Премьер".

Под руководством Семака "Зенит" в третий раз подряд выиграл чемпионат России.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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