Матч с европейскими звездами в Минске к 110-летию белорусского футбола отменен

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Запланированный на 5 июня матч к 110-летию белорусского футбола не состоится, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации футбола в четверг.

"Матч к 110-летию белорусского футбола с участием известных белорусских и европейских футболистов, который должен был состояться на национальном олимпийском стадионе "Динамо" 5 июня, перенесен на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Планировалось, что в эту субботу за команду хозяев сыграют Александр Глеб, Тимофей Калачёв, Максим Ромащенко, Сергей Корниленко, Александр Хацкевич, Сергей Штанюк и другие известные белорусские футболисты. А противостоять команде Белоруссии должна была сборная Старого Света.

Предполагалось, что в матче примут участие победитель Лиги чемпионов литовец Эдгарас Янкаускас, серебряный призер европейского первенства немец Кевин Кураньи, бронзовый призер чемпионата мира хорват Звонимир Сольдо, а также его соотечественник Юрица Враньеш, чех Томаш Росицки и португалец Педру Мендеш. Однако зарубежные звезды стали отказываться от участия в матче. О решении не приезжать в Минск заявили, в частности, Янкаускас и Росицки.