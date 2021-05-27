Шэннон Бриггс согласился выйти на бой с Владимиром Кличко

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Американский боксер Шэннон Бриггс дал согласие принять участие в поединке с украинцем Владимиром Кличко, который заявлял о возвращении на ринг.

"Я согласился сразиться с Владимиром Кличко после его возвращения", - приводит слова Бриггса Talksport.

Американский тяжеловес при этом не уточнил, выставочный ли будет бой или официальный.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира 45-летний Владимир Кличко задумался о возвращении в бокс. Последний поединок он провел в 2017 году, уступив британцу Энтони Джошуа в поединке за чемпионские пояса IBF, WBA Super и IBO.

На счету Кличко-младшего 64 победы (54- нокаутом) при пяти поражениях. 49-летний Бриггс выиграл 60 боев (53 – нокаутом) при шести поражениях и одной ничьей.