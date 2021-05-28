Дмитрий Хохлов возглавил ФК "Ротор"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Дмитрий Хохлов занял пост главного тренера волгоградского футбольного клуба "Ротор", сообщает пресс-служба ФК.

Об условиях соглашения не сообщается.

"Я уже говорил, что мне интересны амбициозные проекты. "Ротор" как раз такой клуб и этим меня заинтересовал. Это не просто команда, которая участвует в ФНЛ, здесь ставятся самые высокие задачи и сейчас первостепенная цель — вернуться в премьер-лигу и закрепиться там. Долго не раздумывал", - приводятся слова Хохлова.

Предыдущим клубом 45-летнего специалиста является московское "Динамо", в котором он ранее защищал цвета в качестве игрока, в нем и завершил карьеру футболиста.

Также Хохлов играл за московские ЦСКА, "Торпедо", "Локомотив", "ПСВ" (Нидерланды), "Реал Сосьедад" (Испания).

Провел 53 матча за сборную России, в которых забил 6 голов. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и Суперкубка Голландии, серебряный призер чемпионата Испании.

В предыдущем сезоне "Ротор" играл в Российской премьер-лиге, однако по итогам чемпионата вылетел в ФНЛ.