Чемпион Европы по кроссу Сафиуллин задержан в Москве с полкило наркотиков

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Столичные полицейские задержали российского бегуна, чемпиона России среди юниоров Ильгизара Сафиуллина по подозрению в сбыте наркотиков.

"Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве задержали жителя столицы по подозрению в сбыте наркотического средства", - сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин, не назвав имени задержанного.

Между тем, как сообщил агентству информированный источник, речь идёт о российском легкоатлете Ильгизаре Сафиуллине.

По словам Васенина, при обследовании жилища задержанного полицейские изъяли миску с порошкообразным веществом, электронные весы, а также упаковочные пакеты.

"Исследование показало, что изъятый материал является наркотическим средством - мефедроном, массой более 470 граммов", - сообщил представитель главка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - заключил Васенин.

Ильгизар Сафиуллин - российский легкоатлет, специализируется в беге на 3000 метров с препятствиями. Чемпион России среди юниоров 2010 года. Выступал на чемпионате мира среди юниоров 2010 года, но не смог пробиться в финал. Чемпион Европы по кроссу 2011 года среди юниоров. На чемпионате мира 2013 года в Москве не смог выйти в финал.