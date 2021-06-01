Вадим Евсеев возглавил ярославский "Шинник"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Шинник" (Ярославль) назначил бывшего защитника "Локомотива" и сборной России Вадима Евсеева на пост главного тренера, сообщает пресс-служба команды.

До мая 2021 года "Шинник" возглавлял Юрий Газзаев, работавший в клубе с ноября 2020 года.

Евсеев в качестве игрока выступал за московские "Спартак", "Торпедо", "Локомотив", а также "Сатурн" (Раменское), "Арсенал" (Тула) и "Олимпик" (Мытищи). С 1999 по 2005 год он защищал цвета сборной России.

Позднее Евсеев в качестве тренера возглавлял "Текстильщик" (Иваново), "Амкар" (Пермь), "СКА-Хабаровск" и "Уфу".

В прошедшем сезоне Футбольной национальной лиги "Шинник" занял последнее 22-е место и вылетел из турнира в первенство Профессиональной футбольной лиги.