Поиск
AНачало в 20:15Россия РоссияБелоруссия БелоруссияонлайнBНачало в 20:15Германия ГерманияЛатвия ЛатвияAНачало в 16:15Словакия Словакия3 : 7Чехия ЧехияОконченподробнееBНачало в 16:15Италия Италия2 : 4США СШАОконченподробнее

Вадим Евсеев возглавил ярославский "Шинник"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Шинник" (Ярославль) назначил бывшего защитника "Локомотива" и сборной России Вадима Евсеева на пост главного тренера, сообщает пресс-служба команды.

До мая 2021 года "Шинник" возглавлял Юрий Газзаев, работавший в клубе с ноября 2020 года.

Евсеев в качестве игрока выступал за московские "Спартак", "Торпедо", "Локомотив", а также "Сатурн" (Раменское), "Арсенал" (Тула) и "Олимпик" (Мытищи). С 1999 по 2005 год он защищал цвета сборной России.

Позднее Евсеев в качестве тренера возглавлял "Текстильщик" (Иваново), "Амкар" (Пермь), "СКА-Хабаровск" и "Уфу".

В прошедшем сезоне Футбольной национальной лиги "Шинник" занял последнее 22-е место и вылетел из турнира в первенство Профессиональной футбольной лиги.

футбол ФНЛ Шинник Вадим Евсеев

Новости
Чемпионат мира по хоккею-2021

Назван состав сборной России на матч с Белоруссией

Рублев проиграл в первом круге Roland Garros

Рублев проиграл в первом круге Roland Garros
Евро-2020

РФС попросил отменить решение о недопуске российских болельщиков на матч Евро в Дании

Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная Финляндии обыграла по буллитам Канаду

Кан станет новым главой "Баварии" после многолетней деятельности Румменигге

Кан станет новым главой "Баварии" после многолетней деятельности Румменигге

Наоми Осака снялась с Roland Garros из-за психологических проблем

Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная России по буллитам победила Швецию

Сборная России по буллитам победила Швецию
Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная России завоевала путевку в плей-офф

Чемпионат мира по хоккею-2021

Орлов и Тарасенко вошли в состав сборной России на игру против Швеции

Чемпионат мира по хоккею-2021

Россия - Швеция. Онлайн

Россия - Швеция. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код