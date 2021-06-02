Путин получил приглашение на открытие ЧМ по дзюдо в Будапеште

Решение о посещении турнира президент еще не принял

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили факт приглашения президента РФ Владимира Путина на открытие чемпионата мира по дзюдо в Будапеште, отметив, что решение на этот счет еще не принято.

"Там действительно было приглашение. Хорошо известно отношение Путина к дзюдо, но пока решение на этот счет не принималось", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил журналистам на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщения ряда европейских СМИ о приглашении российского лидера участвовать в открытии чемпионата мира по дзюдо 6 июня в столице Венгрии. Чемпионат пройдет до 13 июня.