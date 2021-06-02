Нидерландец Тиль продлил контракт со "Спартаком" и ушел в аренду в "Фейеноорд"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" объявил о подписании нового контракта с нидерландским полузащитником Гусом Тилем.

Соглашение Тиля со "Спартаком" рассчитано до 31 мая 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Также футболист отдан в аренду в "Фейеноорд". Соглашение с клубом из Роттердама рассчитано на один год.

При этом если до 1 января 2022 года 23-летний игрок проведет меньше половины официальных матчей команды (без учета игр, участие футболиста в которых невозможно из-за травмы или дисквалификации), то у "Спартака" будет право досрочно вернуть Тиля из аренды.

Игрок перешел в "Спартак" летом 2019 года из нидерландского клуба АЗ, через год был отдан в аренду в немецкий "Фрайбург".