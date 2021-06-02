Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Нидерландец Тиль продлил контракт со "Спартаком" и ушел в аренду в "Фейеноорд"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" объявил о подписании нового контракта с нидерландским полузащитником Гусом Тилем.

Соглашение Тиля со "Спартаком" рассчитано до 31 мая 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Также футболист отдан в аренду в "Фейеноорд". Соглашение с клубом из Роттердама рассчитано на один год.

При этом если до 1 января 2022 года 23-летний игрок проведет меньше половины официальных матчей команды (без учета игр, участие футболиста в которых невозможно из-за травмы или дисквалификации), то у "Спартака" будет право досрочно вернуть Тиля из аренды.

Игрок перешел в "Спартак" летом 2019 года из нидерландского клуба АЗ, через год был отдан в аренду в немецкий "Фрайбург".

футбол ФК Спартак

Новости по теме

Новости

Карен Хачанов проиграл во втором круге Roland Garros

Евро-2020

Дания отказала в просьбе допустить российских болельщиков на матч Евро-2020

Дания отказала в просьбе допустить российских болельщиков на матч Евро-2020
Евро-2020

Названа окончательная заявка сборной России на Евро-2020

Названа окончательная заявка сборной России на Евро-2020
Евро-2020

Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей

Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей
Чемпионат мира по хоккею-2021

Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ

Чемпионат мира по хоккею-2021

Канада вышла в плей-офф после победы Германии над Латвией

Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная России разгромила Белоруссию

Сборная России разгромила Белоруссию
Чемпионат мира по хоккею-2021

Назван состав сборной России на матч с Белоруссией

Чемпионат мира по хоккею-2021

Россия - Белоруссия. Онлайн

Россия - Белоруссия. Онлайн

Рублев проиграл в первом круге Roland Garros

Рублев проиграл в первом круге Roland Garros
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код