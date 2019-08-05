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Футболист сборной Голландии Тиль перешел в "Спартак"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения с полузащитником голландского АЗ Гусом Тилем.

"Сегодня были улажены последние детали перехода полузащитника Гуса Тиля в "Спартак" из голландского АЗ. 21-летний центральный атакующий хавбек успешно прошел медосмотр и подписал с красно-белыми контракт на четыре года", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Тиль родился в Замбии, где на тот момент работал его отец, а часть детства провел в Мозамбике. С 13 лет он обучался футболу в академии АЗ. В 2016 году дебютировал за первую команду АЗ, пор провел за нее 96 матчей, в которых забил 28 мячей. Стал капитаном команды.

Футболист привлекался в молодежные сборные Голландии разных возрастов, а в прошлом году впервые сыграл за национальную команду.

Тиль - не первые игрок, перешедший в "Спартак" этим летом. Ранее команду пополнили полузащитники Резиуан Мирзов, Андре Шюррле, нападающие Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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