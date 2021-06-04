Российская теннисистка задержана по подозрению в "договорняке" на Roland Garros

Яна Сизикова Фото: CTK/TAСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали в Париже по подозрению в том, что она умышленно проиграла матч во время прошлогоднего турнира Roland Garros, пишет в пятницу газета "Паризьен".

По ее данным, 26-летнюю спортсменку задержали накануне вечером, после теннисного матча. Согласно изданию, в номере отеля, где проживает Сизикова, проведены обыски.

Газета пишет, что задержание связано с расследованием, начатом в октябре прошлого года прокуратурой Парижа, по делу о "мошенничестве в организованной группе" и "активной и пассивной спортивной коррупции".

Следователи изучают матч парного женского разряда первого тура Roland Garros 2020 года, на котором Сизикова вместе с американкой Мэдисон Бренгл играла против румынок Андреи Миту и Патричи Марии.

В свою очередь в посольстве РФ в Париже "Интерфаксу" сообщили, что дипмиссии известно о задержании теннисистки Сизиковой.

"Находимся в контакте с французскими властями и семьей задержанной. Будем предпринимать необходимые действия по защите ее прав и интересов", - сказали в посольстве РФ.

По данным "Паризьен", расследование сосредоточено на "подозрительных ставках", сделанных на точный результат пятого гейма второго сета. Этот гейм Сизикова и Бренгл проиграли всухую, несмотря на то, что в нем была их подача. При этом в разных странах были сделаны очень крупные ставки именно на этот гейм.

По итогу матча румынки, которые были фаворитами, выиграли со счетом 7-6, 6-4.

Газета отмечает, что россиянка не входит в число сильнейших теннисисток мира: в парном разряде она значится на 101-м месте в мире, а в одиночном - на 765 месте.

"Паризьен" напоминает, что участие теннисистов в мошенничестве, связанном со ставками, - не новое явление. Так, в 2019 году более 20 игроков были отстранены от матчей как раз по подозрению в подобных незаконных схемах.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-служба ФТР, в Федерации тенниса России пока не в курсе обстоятельств задержания Сизиковой.

"Ранее к ней были подобные претензии, но все подозрения были сняты. В первый раз слышу о новых претензиях, будем наводить справки", - сказал собеседник агентства.