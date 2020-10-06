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Начато расследование возможного договорного матча Roland Garros с участием россиянки

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Франции подтвердила, что приступила к расследованию в связи с предполагаемым договорным матчем турнира Большого шлема Roland Garros с участием российской теннисистки Яны Сизиковой, сообщает "Би-би-си".

Расследование началось 1 октября, поводом для него стало развитие событий в матче женского парного разряда, в котором Сизикова вместе с американкой Мэдисон Бренгл играла против румынской пары Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту. Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу румынского дуэта.

Сообщалось, что подозрение у экспертов вызвал пятый гейм второго сета, в котором россиянка допустила на подаче две двойные ошибки подряд. В свою очередь, по сведениям СМИ, объем ставок на победу пары из Румынии был необычайно высок.

Игра прошла 30 сентября.

25-летняя Сизикова является 652-й ракеткой мира в рейтинге одиночного разряда и 89-й – парного. На ее счету один выигранный турнир WTA в парном разряде.

теннис Roland Garros

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