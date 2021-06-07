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Джокович вышел в четвертьфинал Roland Garros на отказе соперника

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.

В четвертом круге Roland Garros Джокович встречался с представителем Италии Лоренцо Музетти (№76 рейтинга ATP). Первые две партии выиграл итальянец – 7:6 (9:7), 7:6 (7:2), однако следующие две партии прошли за явным преимуществом Джоковича – 6:1, 6:0. При счете 4:0 решающего пятого сета Музетти отказался от дальнейшей борьбы.

Борьбу за выход в полуфинал Джокович поведет с еще одним итальянцем, девятой ракеткой мира Марио Берреттини.

теннис

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