В ХК "Юность-Минск" считают, что ХЛЧ решила поддаться внешнему давлению

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Юность-Минск" опубликовал официальный ответ на отказ организаторов Хоккейной лиги чемпионов (ХЛЧ) допускать к соревнованию белорусский клуб.

"Хоккейная лига чемпионов вместо поиска оптимальных путей разрешения возникших сложностей решила поддаться внешнему давлению и отобрать у нашего клуба заслуженное право представлять весь белорусский хоккей на международной арене", - говорится в письме.

В ХК "Юность-Минск" заверили, что клуб своевременно предоставил все гарантии, запрашиваемые Хоккейной лигой чемпионов, поэтому решение учредителей Лиги об отзыве белорусской квоты стало для команды достаточно неожиданным.

"Последний сезон нашего клуба в Лиге чемпионов стал самым успешным в истории, поэтому мы были воодушевлены возможностью улучшить свои достижения. К сожалению, спорт сегодня перестал быть свободным от политики, а давление, оказываемое на спортивные и коммерческие бренды, выросло в разы. Не всем удается противостоять этому давлению", - уверены в белорусском клубе.

Как сообщалось, во вторник учредители Лиги чемпионов уведомили "Юность" об аннулировании права участия клуба в международном турнире. Там отметили, что решение было принято советом хоккейной Лиги чемпионов на внеочередном собрании.

"В связи с последними инцидентами в Беларуси и последовавшими реакциями, влекущими за собой непредсказуемые последствия, путешествие в Минск и из Минска стало затруднительным. Было объявлено о приостановке различных перелетов, и эти решения уже вступили в силу, некоторые перелеты приостановлены, по крайней мере, до конца октября, и невозможно предусмотреть, что может произойти в дальнейшем", - следовало из документа.

Кроме того, в заявлении ХЛЧ сказано, что одним из обязательных условий общеевропейского соревнования является безопасное перемещение и пребывание в странах команд, болельщиков, официальных лиц, спонсоров, партнеров и поставщиков услуг. "К сожалению, в настоящий момент такие условия не гарантированы в отношении поездок в Беларусь и из Беларуси", - говорилось в заявлении.