УЕФА подтвердил отстранение Лапочкина от судейства на 10 лет

Игрок ЦСКА Кирилл Набабкин и арбитр Сергей Лапочкин (слева направо) Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - УЕФА завершил расследование в отношении российского арбитра Сергея Лапочкина, сообщает пресс-служба союза.

"Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) принял решение запретить Сергею Лапочкину осуществлять любую судейскую деятельность на национальном и международном уровнях в течение десяти лет, начиная с 25 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Лапочкин обвиняется в нарушении статей Дисциплинарного регламента УЕФА, предусматривающих наказание за коррупцию, взяточничество и мошенничество, а также получение незаконной выгоды от влияния на матчи.

СМИ ранее сообщили со ссылкой на источники, что российский арбитр отстранен из-за того, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат.

В 2018 году Лапочкин работал на матче Лиги Европы между командами "Бордо" и "Вентспилс". Одна из сторон предприняла попытку обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый результат. Лапочкин отказался, но не сообщил об этом в УЕФА – это нарушение. Поэтому он и отстранён от футбольной деятельности на время расследования", – писал ранее портал "Чемпионат.com".