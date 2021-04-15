УЕФА отстранил российского судью Лапочкина на 90 дней

Судья Сергей Лапочкин Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Арбитр Сергей Лапочкин отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 90 дней, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В сообщении союза говорится, что рефери с 25 марта отстранен на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей дисциплинарного регламента.

В чем причина решения этического органа УЕФА в отношении Лапочкина, в РФС не пояснили, сославшись на то, что расследование не окончено.

Между тем портал Чемпионат.com уточняет со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, что российский арбитр отстранен из-за того, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат.

В 2018 году Лапочкин работал на матче Лиги Европы между командами "Бордо" и "Вентспилс". Одна из сторон предприняла попытку обратиться к Лапочкину с просьбой обеспечить необходимый результат. Лапочкин отказался, но не сообщил об этом в УЕФА – это нарушение. Поэтому он и отстранён от футбольной деятельности на время расследования", – сказал собеседник "Чемпионата".