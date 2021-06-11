ФК "Краснодар" подписал контракт с форвардом Ильиным из "Ахмата"

Из "Краснодара" в "Ахмат" на правах аренды переходит полузащитник Уткин

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Состав "Краснодара" пополнил нападающий Владимир Ильин из грозненского "Ахмата", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Краснодара.

29-летний нападающий подписал с "Краснодаром" контракт до конца мая 2024 года.

Ильин дебютировал в профессиональном футболе в составе "Питера" в рамках зоны "Запад" чемпионата профессиональной хоккейной лиги (ПФЛ). В 2014 году, после короткого отрезка в петербургском "Динамо", подписал контракт с "Тосно". За неполные три года в клубе из Ленинградской области (они прерывались арендами в "Калугу" и "Химик") он сыграл в 36 матчах, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

В 2016 году Ильин выступал за "Кубань", после чего подписал контракт с "Уралом" и дебютировал в Российской премьер-лиге. В Екатеринбурге он отыграл больше 80 матчей и набрал 24 очка по системе "гол плюс пас".

С начала 2020 года Ильин выступал за "Ахмат", в составе которого провел 40 матчей, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. 11 июня 2021 года "Краснодар" и "Ахмат" достигли соглашения о трансфере 29-летнего нападающего.

В свою очередь, из "Краснодара" в "Ахмат" на правах аренды переходит полузащитник Даниила Уткина. Срок аренды истекает 31 мая 2022 года.

Уткин является воспитанником Академии ФК "Краснодар". Он отыграл за основную команду "Краснодара" 64 матча, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.