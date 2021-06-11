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Сборная Италии крупно победила Турцию в матче открытия Евро-2020

Сборная Италии крупно победила Турцию в матче открытия Евро-2020
Игроки сборной Италии
Claudio Villa/Getty Images

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU -Футболисты сборной Италии со счетом 3:0 нанесли поражение национальной команде Турции в стартовом матче чемпионата Европы-2020.

Итальянцы повели в счете на 53-й минуте благодаря автоголу турецкого футболиста Мериха Демирала. На 66-й минуте ворота сборной Турции поразил Чиро Иммобиле, на 79-й – Лоренцо Инсинье. Игра прошла в Риме.

Команды являются представителями группы А, в которую также входят Швейцария и Уэльс.

Сборная России входит в группу В и в субботу в Петербурге сыграет с Бельгией, начало матча – 22:00 мск.

Изначально чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах разных стран. Всего в турнире примут участие 24 сборные, разделённые на шесть групп по четыре команды в каждой.

В плей-офф (1/8 финала) выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре из шести команд, занявшие третье место и имеющие среди них лучшие показатели.

футбол Евро-2020

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