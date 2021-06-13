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Врач сборной Дании рассказал подробности инцидента с Эриксеном

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Врач сборной Дании по футболу Мортен Бозен раскрыл подробности инцидента с игроком команды датчанином Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время матча со сборной Финляндии. Об этом сообщает портал BT.

"Нас моментально вызвали на поле, когда Кристиан упал. Я не видел самого момента, но быстро стало ясно, что он упал сам. Когда мы прибежали, он лежал на боку и дышал. Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали массаж сердца. Была оказана фантастическая помощь со стороны врача арены и остальных экстренных служб", - сообщил Бозен на пресс-конференции после матча.

После массажа сердца Кристиана Эриксена забрали с поля и отвезли в больницу.

Незадолго до перерыва в субботнем матче чемпионата Европы против Финляндии полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен внезапно потерял сознание. Футболисты сборной Финляндии, а также бригада арбитров, покинули поле. На протяжении нескольких минут бригада медиков проводила реанимационные действия, после чего футболиста увезли за пределы поля. Матч был отложен на неопределенное время. После возобновления команды доиграли пять минут первого тайма и сыграли полноценный второй тайм. Сборная Финляндии обыграла соперников из Дании в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Футбол Евро-2020 Кристиан Эриксен Мортен Бозен Дания

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