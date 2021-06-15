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Рублев победил Хачанова в первом круге теннисного турнира в Германии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев завоевал путевку во второй круг проходящего в Галле (Германия) турнира категории ATP 500 Noventi Open.

В первом круге соревнования он нанес поражение своему соотечественнику Карену Хачанову – 6:3, 7:6 (7:5).

В настоящее время Рублев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) седьмое место, Хачанов – 27-е.

Следующим соперником Рублева будет 81-я ракетка мира австралиец Джордан Томпсон.

Ранее во вторник поражение потерпел первая ракетка турнира россиянин Даниил Медведев.

Призовой фонд турнира составляет 1 млн 318,605 евро.

Турнир Noventi Open проходит с 1993 года. Действующим победителем и самым титулованным (10 триумфов) его участником является швейцарец Роджер Федерер. Накануне он победил в первом круге болгарина Илью Ивашку.

теннис

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