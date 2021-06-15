Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Германии

Теннисист Даниил Медведев Фото: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от немца Яна-Леннарда Штруффа в матче первого круга проходящего в Галле (Германия) турнира категории ATP 500 Noventi Open .

Результат встречи – 7:6 (8:6), 6:3 в пользу представителя Германии.

Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает второе место, а на турнире он был заявлен в статусе его первой ракетки. В свою очередь, Штруфф в рейтинге ATP занимает 45-ю строчку.

В турнире из россиян также примут участие Карен Хачанов и Андрей Рублев, при этом в первом круге они играют друг с другом.

Призовой фонд турнира составляет 1 млн 318,605 евро.

Турнир Noventi Open проходит с 1993 года. Действующим победителем и самым титулованным (10 триумфов) его участником является швейцарец Роджер Федерер. Накануне он победил в первом круге болгарина Илью Ивашку.