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Ночной забег в Москве перенесен с июня на сентябрь из-за коронавируса

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Традиционный Ночной забег, ежегодно проходящий в Москве, в заранее запланированные даты не состоится, сообщили "Интерфаксу" в "Беговом сообществе".

"Ночной забег, который должен был пройти 19 июня 2021 года на территории Олимпийского комплекса "Лужники", перенесен на 10 сентября 2021 года. Изменения связаны с указом мера Москвы от 12 июня 2021 года и новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

СпортМосковский полумарафон перенесен на 22 августаЧитать подробнее

Отмечается, что все участники, которые зарегистрировались на этот старт, будут автоматически перерегистрированы на новую дату.

"Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятии в новую дату, смогут вернуть стартовый взнос в полном объеме", - отметили в "Беговом сообществе".

Дистанция Ночного забега составляет 10 км.

Ранее сообщалось о переносе Московского полумарафона с 16 мая на 22 августа.

По данным оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, обнародованных во вторник, за сутки в Москве зафиксировали более 6,8 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 15 июня составляет 1 млн 248 тыс. 112.

Ночной забег

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