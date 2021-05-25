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Московский полумарафон перенесен на 22 августа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Московский полумарафон, проведение которого изначально было запланировано на 16 мая, состоится 22 августа, сообщили "Интерфаксу" в "Беговом сообществе".

"Он пройдет вместо полумарафона "Лужники", который был запланирован на эту дату. Зарегистрировавшиеся на полумарафон "Лужники" смогут принять участие в Московском полумарафоне или вернуть деньги", - говорится в сообщении.

Также в связи с эпидемиологической обстановкой и с учетом рекомендаций региональных властей переносится проведение "Красочного забега" - с 6 июня на 4 июля 2021 года.

"Все участники, которые зарегистрировались на эти старты, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятиях в новые даты, смогут вернуть стартовый взнос в полном объеме", - говорится в сообщении.

13 мая организаторы Московского полумарафона сообщили о переносе забега, запланированного на 16 мая, на неопределенный срок.

Московский полумарафон

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