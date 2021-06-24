Назван состав сборной России по велоспорту ОИ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по велоспорту на треке определился с составом команды на Олимпиаду-2020 в Токио.

Как сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), состав выглядит следующим образом:



Шоссе: Александр Власов, Ильнур Закарин, Павел Сиваков, Тамара Дронова



Трек: Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Павел Якушевский (Александр Дубченко), Анастасия Войнова, Дарья Шмелева (Наталья Антонова), Мария Новолодская, Гульназ Хатунцева (Диана Климова)



Маунтинбайк: Антон Синцов (Николай Иванов), Виктория Кирсанова (Вера Медведева)



ВМХ (расширенный список): Наталья Афремова, Наталья Суворова, Евгений Клещенко, Ярослава Бондаренко, Александр Катышев, Ирек Ризаев, Елизавета Посадских, Константин Андреев, Екатерина Круглова.

Президент велокоманды Marathon-Tula Cycling Team, глава Marathon Group Александр Винокуров выразил удовлетворение в связи с тем, что в состав вошли четыре представителя команды - Александр Дубченко, Гульназ Хатунцева, Диана Климова,

"Мы рады, что сразу несколько представителей нашей команды вошли в состав сборной команды России на Олимпийские игры, столь долгожданные для спортсменов всего мира. Это означает, что нам удалось эффективно осуществить селекцию, подобрать специалистов и выстроить тренировочные процессы, чтобы подготовить спортсменов для сборной команды России и выступления на самых престижных соревнованиях. Будем болеть за наших ребят на Олимпиаде", - приводит слова Винокурова пресс-служба команды

"Мы искренне рады за наших ребят. Им предстоит отстаивать не только честь региона, но и всей страны. Это большая ответственность. Мы верим в их успех и желаем удачи на предстоящей Олимпиаде!", — заявил Губернатор Тульской области, глава попечительского Совета велокоманды Marathon-Tula Алексей Дюмин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.