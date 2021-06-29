"Тампа-Бэй" победила "Монреаль" в первом матче серии финала Кубка Стэнли

Россиянин Никита Кучеров набрал три очка результативности

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Тампа-Бэй" нанесла поражение "Монреалю" в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи, прошедшей на льду "Тампы", - 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) в пользу хозяев.

Российский нападающий Никита Кучеров забросил в матче две шайбы и сделал одну голевую передачу. Результативный пас также на счету его соотечественника и партнера по "Тампе" Михаила Сергачева.

Счет в серии до четырех побед, таким образом, стал 1-0 в пользу клуба "Тампа-Бэй", который будет хозяином и следующей встречи. Она пройдет в ночь 1 июля по московскому времени.