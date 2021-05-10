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НХЛ назвала Капризова претендентом на звание лучшего новичка

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов является одним из главных претендентов на "Колдер Трофи" – приза лучшему новичку НХЛ.

Соответствующую позицию на официальном сайте НХЛ высказали эксперты лиги.

Также среди номинантов присутствует российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин.

Капризов, предыдущим клубом которого был московский ЦСКА, провел в "Миннесоте" 54 матча, в которых набрал 51 (27+24 по системе "гол+пас") очко. В первом же матче он отметился голом и двумя результативными передачами, что стало рекордом "Миннесоты" среди новичков. Вскоре Капризов установил и другие рекорды по результативности среди дебютантов команды.

Экс-хоккеист петербургского СКА Шестеркин в 35 матчах отразил 904 броска.

хоккей НХЛ Кирилл Капризов

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