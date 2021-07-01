Замгендиректора Первого канала Клеймёнов стал членом совета директоров ФК "Спартак"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Решением общего собрания акционеров московского "Спартака" новым независимым членом совета директоров клуба стал заместитель генерального директора, глава Дирекции информационных программ "Первого канала" Кирилл Клеймёнов.

"Я с радостью принял предложение акционеров "Спартака" стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении. Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба - это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере", - цитирует пресс-служба футбольного клуба Клеймёнова.

Он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.