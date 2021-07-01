Поиск

Замгендиректора Первого канала Клеймёнов стал членом совета директоров ФК "Спартак"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Решением общего собрания акционеров московского "Спартака" новым независимым членом совета директоров клуба стал заместитель генерального директора, глава Дирекции информационных программ "Первого канала" Кирилл Клеймёнов.

"Я с радостью принял предложение акционеров "Спартака" стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении. Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба - это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере", - цитирует пресс-служба футбольного клуба Клеймёнова.

Он будет курировать направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

Спартак Кирилл Клеймёнов

Новости
Евро-2020

Черчесов отметил отсутствие куража и эмоций у сборной России

Чемпионат мира по хоккею-2021

Путин назвал хорошим потенциал футбола и хоккея в России

Евро-2020

Техком РФС признал выступление сборной России неудовлетворительным

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Брат Кокорина оштрафован в Москве за неповиновение полиции

Брат Кокорина оштрафован в Москве за неповиновение полиции

Капризов признан лучшим новичком НХЛ

Капризов признан лучшим новичком НХЛ

Серена Уильямс снялась с турнира в Уимблдоне

Евро-2020

Определились все четвертьфиналисты Евро-2020

Евро-2020

Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Медведев вышел во второй круг турнира в Уимблдоне

Евро-2020

Швеция - Украина. Онлайн

Швеция - Украина. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код