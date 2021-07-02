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Черчесов заявил, что пока не собирается в отставку

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что пока не рассматривает вопрос о своем уходе в отставку.

"Кто-то думает, что я импульсивный и эмоциональный. Но подобного характера решения я не могу принимать. Надо всем успокоиться и выдохнуть, в отставку подавать или нет - мы уже как-нибудь решим, спокойно и по-деловому", - сказал Черчесов на пресс-конференции.

"Мы попали на большой турнир, который проходил, в том числе, в нашей стране. Надо было попадать на Евро, мы это сделали, мы не могли представить, чтобы нашей команды не было на чемпионате Европы", - добавил он.

Он заявил, что команда занимается "непростым и государственным делом".

Подопечные Станислава Черчесова на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года.

футбол Станислав Черчесов сборная России Евро-2020

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