Вице-премьер отметил несоответствие вложений в российский спорт результатам

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал результаты российских сборных на международных соревнованиях в 2021 году неудовлетворительными и не соответствующими объему государственных вложений в спорт. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в 1/4 финала на чемпионате мира, проигрыш сборной команде Мексики в баскетбольном отборе на Олимпиаду - это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство. В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли. Засилье "легионеров", перегретый рынок зарплат спортсменов, непрозрачные критерии отбора - все эти проблемы требуют безотлагательных действий", - считает он.

"Система управления, отношения государства и общественных организаций требует глубокого анализа. Нужно выработать единые подходы и принципы для развития игровых видов спорта в России. Должно быть четкое понимание роли и ответственности государства и общественных организаций. После Олимпийских игр мы планируем заключение соглашений с каждой из федераций. Обязательным пунктом будет наличие у федераций программы развития, целевых показателей, критериев выполнения и объемов финансирования", - отметил министр спорта Олег Матыцин.

Чиновники решили, что до середины июля Минспорт со спортивными федерациями должен представить предложения по развитию системы управления спортом, в том числе кадровые и управленческие решения".

По итогам совещания Чернышенко дал ряд поручений, в частности, Минспорту поручено усовершенствовать процесс формирования сборных команд, разработав прозрачные и открытые критерии отбора спортсменов. Критерии будут опубликованы на официальных ресурсах Минспорта и спортивных федераций.

До середины июля Минспорт со спортивными федерациями и профессиональными лигами должен дать предложения по установлению "потолка" зарплат спортсменов. Также ведомство выработает предложения по оптимизации числа легионеров в российских командах и требования к ним.

К августу 2021 года Минспорт представит правительству концепцию цифровой платформы российского спорта, включающую цифровые профили спортсменов. Платформа станет единой информационной системой для всех спортивных федераций России, повысит прозрачность и прослеживаемость результатов и идентификацию талантливых спортсменов.

Вице-премьер также заявил о необходимости назначить в общероссийских спортивных федерациях ответственных за цифровую трансформацию на уровне заместителей руководителей федераций с целью координации и эффективной реализации системы прозрачной системы отбора талантливых спортсменов.