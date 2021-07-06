Министр спорта РФ выступил за пересмотр лимита на легионеров в футболе

Министр спорта России Олег Матыцин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин считает, что неудачное выступление сборной России на Евро-2020 вынуждает вновь поднимать вопрос о корректировке лимита на легионеров в отечественном футболе.

"Надо его (лимит на легионеров в российском футболе) пересматривать. Однако вопрос развития футбола надо рассматривать в комплексе, а не отдельно об изменении лимита на легионеров. Как единичное решение это не даст необходимого эффекта", - сказал Матыцин журналистам.

"Вопрос в организации работы, подготовке кадров, оплаты деятельности наших футболистов, работа системы детско-юношеского спорта, института главной сборной, ее взаимодействие, взаимодействие с профессиональными футбольными клубами", - отметил он.

"Это большой пласт вопросов, который требует комплексного подхода, поэтому мы хотим вместе с РФС провести глобальный анализ ситуации и на основании поручения вице-премьера Дмитрия Чернышенко подготовить совместное предложение по повышению эффективности в российском футболе и других видах спорта", - сказал министр.

С сезона-2020/2021 в Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров по формуле "8+17". Согласно ему, команда может внести в заявку на сезон не более восьми иностранных игроков, не ограничивая их число на поле во время матча. До этого в российском футболе действовала схема "6+5": на поле в составе одной команды могли находиться не более шести иностранных футболистов, а их количество в заявке на сезон не было ограничено.

Сборная России на чемпионате Европы по футболу одержала одну победу над Финляндией со счетом 1:0 и потерпела два поражения - от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняла последнее место в группе В.