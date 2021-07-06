Медведев проиграл в четвертом круге турнира в Уимблдоне

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев проиграл поляку Хуберту Гуркачу в матче 1/8 финала турнира Большого шлема Wimbledon в Великобритании.

Результат матча – 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3 в пользу поляка. Продолжительность игры составила 3 часа 2 минуты.

Матч стартовал еще в понедельник, однако из-за дождя он был прерван, организаторы назначили доигровку на следующий день.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает второе место, Гуркач – 18-е.

В четвертьфинале польский теннисист сыграет с восьмой ракеткой мира Роджером Федерером из Швейцарии. Россию на этой стадии турнира представит Карен Хачанов (№29 в рейтинге ATP), он встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым (12).