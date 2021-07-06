Швейцария заменит Украину на ЧМ по пляжному футболу в России

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сборная Швейцарии по пляжному футболу выступит на чемпионате мира в России вместо отказавшейся от участия национальной команды Украины, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"FIFA получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира FIFA по пляжному футболу в России 2021 года, который пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Сборная Украины завоевала путевку на ЧМ, заняв второе место на прошедшем европейском отборочном турнире. Вместо Украины на турнире выступит Швейцария, ставшая пятой командой по итогам отбора.

Ранее сообщалось, что Украина решила не отправлять сборную страны на турнир.