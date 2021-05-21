ВАДА разрешило провести в Москве ЧМ по пляжному футболу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство не возражает против проведения в Москве чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, заявил глава департамента по проведению соревнований Международной федерации футбола (ФИФА) Хайме Ярза.

20 мая в Лужниках прошла встреча между представителями ФИФА и Оргкомитетом чемпионата мира по пляжному футболу 2021 во главе с руководителем АНО "Дирекции футбола" и генеральным секретарём РФС Александром Алаевым.

"Если говорить о ВАДА, то у нас было решение, которое мы должны уважать. Мы направили запрос в ВАДА, в котором руководствовались в первую очередь интересами спорта и подготовкой к турниру. Для нас было очень важно провести турнир именно в эти даты в Москве. ВАДА услышало наши аргументы. В этом плане у нас было полное согласие, поэтому могу сказать, что это было не обсуждение, а скорее процесс, который было необходимо соблюсти в полной мере", - цитирует Ярза пресс-служба Российского футбольного союза.

"Нам необходимо было подтверждение от ВАДА, которое было успешно получено. ВАДА полностью согласно с нами и с тем фактом, что чемпионат мира пройдет в августе в Москве", - добавил он.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года по спору между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), России на два года запрещено проводить у себя и претендовать на проведение Олимпийских игр и чемпионатов мира. Также российским спортсменам на два года запрещено выступать на ОИ и ЧМ под своими флагом и гимном. Санкции также коснулись ряда российских чиновников.

Однако разрешается проводить в РФ изначально запланированные здесь чемпионаты мира в случае невозможности после решения CAS перенести их в другую страну.