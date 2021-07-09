Парагвайский футболист Бальбуэна перешел в московское "Динамо"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Центральный защитник сборной Парагвая по футболу Фабиан Бальбуэна подписал контракт с московским "Динамо".

Как сообщает пресс-служба "Динамо", соглашение рассчитано на четыре года.

"В наш клуб футболист переходит на правах свободного агента", - говорится в сообщении.

Бальбуэна до 26 лет выступал в Латинской Америке - сначала за местные клубы "Серро Портеньо", "Рубио Нью", "Насьональ" и "Либертад", а затем за один из лидеров бразильского футбола "Коринтианс", с которым выиграл чемпионат страны и дважды чемпионат штата.

Последние три года парагвайский футболист провёл в составе английского "Вест Хэм Юнайтед".

На его счету 14 матчей за сборную Парагвая.