Марио Фернандес допустил, что больше не сыграет за сборную России

Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес не уверен, что сыграет за сборную России на чемпионате мира по футболу в Катаре.

"Честно скажу, пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС", - сказал бразилец, имеющий российское гражданство, в интервью Sport24.

При этом допустил, что матчи чемпионата Европы-2020 стали для него последними в составе сборной России.

"Да, такая вероятность есть", - сказал Фернандес.

По словам 30-летнего футболиста, он не собирается затягивать с завершением карьеры.

"Я часто разговариваю с семьей, с близкими людьми на эту тему. Точно не планирую играть до 35-37 лет как Жирков. Почти уверен, что ближайшие два-три года будут последними в моей карьере игрока. Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом", - заявил Фернандес.

Марио Фернандес играл за сборную России на ЧМ-2018 и Евро-2020. На клубном уровне с 2012 года он защищает цвета московского ЦСКА, куда перешел из бразильского "Гремио".