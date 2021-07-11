Джокович в шестой раз выиграл в финале Уимблдона

Он стал 20-кратным победителем турниров Большого шлема

Новак Джокович Фото: Adam Davy/PA Images via Getty Images

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Маттео Берреттини в финале турнира Большого шлема в Уимблдоне, который проходил в Лондоне.

Результат встречи - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 6:3 в пользу Джоковича. Соперники провели на корте 3 часа 24 минуты.

Джокович занимает первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Берреттини идет на девятом месте.

Для Джоковича эта победа на Уимблдонском турнире стала шестой в карьере. Всего он выигрывал турниры Большого шлема 20 раз и сравнялся по этому показателю со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем, которым принадлежит рекорд по количеству титулов на турнирах серии.

Берреттини впервые играл в финале турнира Большого шлема.