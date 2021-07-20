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РПЛ обсудит реформирование структуры футбольных соревнований в августе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Общее собрание Российской премьер-лиги обсудит реформу российского футбола на заседании, которое пройдет с 10 по 20 августа, сказал президент РПЛ Сергей Прядкин в ходе онлайн-конференции во вторник.

"РПЛ разделяет позицию РФС о совершенствовании структуры соревнований и повышении их экономической составляющей", - сказал Прядкин. Участники обсудят проект, после чего материалы будут направлены в РФС.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз после консультаций с нидерландской компанией Hypercube рассматривает варианты изменения схемы проведения национальных первенств.

Среди причин обращения к нидерландской компании РФС экономическую стагнацию российского футбола, а также падение российских клубов в рейтинге УЕФА, проблемы с детско-юношеским футболом.

РПЛ Сергей Прядкин

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