РПЛ обсудит реформирование структуры футбольных соревнований в августе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Общее собрание Российской премьер-лиги обсудит реформу российского футбола на заседании, которое пройдет с 10 по 20 августа, сказал президент РПЛ Сергей Прядкин в ходе онлайн-конференции во вторник.

"РПЛ разделяет позицию РФС о совершенствовании структуры соревнований и повышении их экономической составляющей", - сказал Прядкин. Участники обсудят проект, после чего материалы будут направлены в РФС.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз после консультаций с нидерландской компанией Hypercube рассматривает варианты изменения схемы проведения национальных первенств.

Среди причин обращения к нидерландской компании РФС экономическую стагнацию российского футбола, а также падение российских клубов в рейтинге УЕФА, проблемы с детско-юношеским футболом.