Поиск

МОК не разрешил ЕС пронести свой флаг на открытии Олимпиады

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет не разрешил Европейскому Союзу пронести свой флаг на церемонии открытия Олимпиады 2020, сообщает издание Politico.

Представители ЕС попросили организаторов Олимпиады разрешить словенской команде пронести не только флаг своей страны, но и флаг Союза на церемонии открытия Олимпиады. В этой просьбе им было отказано. Словения на данный момент председательствует в ЕС, и именно поэтому возникла мысль о том, что сборная этой страны могла бы пронести на церемонии флаг Евросоюза.

Токио в преддверии Олимпиады

"Олимпийская команда может использовать только один флаг, одну эмблему и один гимн, которые были утверждены Национальным олимпийским комитетом и одобрены исполнительной комиссией МОК", - заявил представитель Олимпийского комитета.

Письмо с предложением о флаге ЕС в МОК написали заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и премьер-министр Словении Янез Янша. Оно было опубликовано в воскресенье, и в нем говорилось, что использование Словенией флага ЕС сделает страну "представителем европейского единства и ценностей, подкрепляющихся нашим Союзом, которые совпадают с ценностями олимпийского движения".

В ответ на это МОК заявил, что все спортсмены на играх будут продвигать общие ценности ЕС и Олимпиады, независимо от того, какие флаги у них будут на церемонии открытия.

Церемония открытия Олимпиады 2020 состоится 23 июля. Отмечается, что мероприятие посетят лидеры около 15 стран и международных организаций. Власти Японии приняли решение не допускать зрителей на соревнования на объектах в Токио из-за чрезвычайного положения в связи с коронавирусом.

МОК Евросоюз Словения Олимпиада

Новости по теме

Новости
Олимпиада-2020

97 процентов опрошенных россиян не смогли назвать членов сборной на ОИ

Олимпиада-2020

Режиссер церемонии открытия ОИ в Токио уволен накануне мероприятия

Режиссер церемонии открытия ОИ в Токио уволен накануне мероприятия

МОК заявил о необходимости присутствия зрителей на зимних Играх-2022

Летняя Олимпиада-2032 пройдет в Брисбене

Летняя Олимпиада-2032 пройдет в Брисбене
Олимпиада-2020

Девять сборных закончили подготовку к летней Олимпиаде в Приморье

Пять российских шахматисток прошли в 1/8 финала Кубка мира в Сочи

Десять гроссмейстеров от РФ прошли в 1/32 финала Кубка мира по шахматам

Олимпиада-2020

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио не исключил риск ее отмены в последний момент

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио не исключил риск ее отмены в последний момент

Международная федерация самбо получила постоянное признание МОК

Международная федерация самбо получила постоянное признание МОК
Олимпиада-2020

Глава МОК сообщил, что 85% прибывающих на ОИ спортсменов вакцинированы

Глава МОК сообщил, что 85% прибывающих на ОИ спортсменов вакцинированы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код