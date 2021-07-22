МОК не разрешил ЕС пронести свой флаг на открытии Олимпиады

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет не разрешил Европейскому Союзу пронести свой флаг на церемонии открытия Олимпиады 2020, сообщает издание Politico.

Представители ЕС попросили организаторов Олимпиады разрешить словенской команде пронести не только флаг своей страны, но и флаг Союза на церемонии открытия Олимпиады. В этой просьбе им было отказано. Словения на данный момент председательствует в ЕС, и именно поэтому возникла мысль о том, что сборная этой страны могла бы пронести на церемонии флаг Евросоюза.

"Олимпийская команда может использовать только один флаг, одну эмблему и один гимн, которые были утверждены Национальным олимпийским комитетом и одобрены исполнительной комиссией МОК", - заявил представитель Олимпийского комитета.

Письмо с предложением о флаге ЕС в МОК написали заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и премьер-министр Словении Янез Янша. Оно было опубликовано в воскресенье, и в нем говорилось, что использование Словенией флага ЕС сделает страну "представителем европейского единства и ценностей, подкрепляющихся нашим Союзом, которые совпадают с ценностями олимпийского движения".

В ответ на это МОК заявил, что все спортсмены на играх будут продвигать общие ценности ЕС и Олимпиады, независимо от того, какие флаги у них будут на церемонии открытия.

Церемония открытия Олимпиады 2020 состоится 23 июля. Отмечается, что мероприятие посетят лидеры около 15 стран и международных организаций. Власти Японии приняли решение не допускать зрителей на соревнования на объектах в Токио из-за чрезвычайного положения в связи с коронавирусом.