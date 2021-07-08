Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Эту информацию озвучил японский министр по делам Олимпиады Тамаё Марукава

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Власти Японии приняли решение не допускать зрителей на соревнования на объектах в Токио на летних Олимпийских играх из-за чрезвычайного положения в связи с коронавирусом COVID-19, сообщают в четверг западные СМИ.

"Мы достигли соглашения об отсутствии зрителей на площадках в Токио", - сказал японский министр по делам Олимпиады Тамаё Марукава по итогам совещания с официальными лицами.

Большинство соревнований этой Олимпиады будут проходить в Токио, но некоторые мероприятия состоятся за пределами японской столицы. По словам Марукавы, организаторы Игр будут принимать решение о мерах для зрителей в каждом конкретном случае по итогам дискуссий с региональными властями.

С 12 июля по 22 августа в Токио будет действовать чрезвычайное положение в связи с коронавирусом COVID-19. Число заражений штаммом "дельта" вызывает серьезную обеспокоенность у японских властей.

Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа. Ранее предполагалось, что на трибуны будут допускаться местные зрители. Сообщалось также, что на всех объектах ОИ смогут присутствовать не более 10 тысяч человек.

ОИ-2020 должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.