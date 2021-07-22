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О допуске зрителей на матч "Локомотив" - "Арсенал" станет известно 23 июля

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" рассчитывает в пятницу получить официальную информацию от надзорных органов о возможном допуске зрителей на стадион на матч первого тура чемпионата России по футболу против тульского "Арсенала", сообщил московский клуб в твиттере в пятницу.

Встреча "Локомотив" - "Арсенал" пройдет 24 июля в Москве и начнется в 20:00.

"Мы понимаем, что до первого матча команды в новом сезоне остается совсем немного времени, но на данный момент клуб не имеет однозначной информации по правилам допуска зрителей на стадион. Мы надеялись получить эти данные все последние дни, но даже сегодня, меньше чем за двое суток до игры, мы не можем предоставить вам корректную информацию о проходе на стадион на матч с "Арсеналом", - говорится в сообщении.

"Клуб ожидает получить финальное разъяснение от надзорных органов в течение пятницы", - подчеркнули в команде.

Ранее организаторы матча между казанским "Рубином" и московским "Спартаком" получили разрешение провести игру с болельщиками на трибунах.

Чемпионат России по футболу в премьер-лиге стартует 23 июля матчем "Ростов" - "Динамо" (Москва). Начало игры в 20:00.

РПЛ Локомотив Арсенал Футбол

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