Гассиев нокаутировал Валлиша и стал чемпионом Азии по версии WBA

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Мурат Гассиев победил немца Михаэля Валлиша в бою за титул WBA Asia в супертяжелом весе.

Поединок прошел в Москве. Россиянин одолел спортсмена из Германии в четвертом раунде техническим нокаутом.

Гассиев таким образом одержал 28 победу (21 нокаутом) в своей карьере.

Бой с Валлишем стал вторым для Гассиева в рамках супертяжелого веса. Дебютный поединок в этой категории россиянин провел 31 октября 2020 года, где нокаутировал албанца Нури Сефери.

Гассиев должен был 22 июля встретиться с немцем Эрканом Тепером, но тот не смог прилететь из-за ограничений в связи с пандемией, так как возникли сложности с оформлением документов.

27-летний Гассиев - бывший чемпион мира по версиям IBF (2016-2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе. Свои пояса он проиграл 21 июля 2018 года украинцу Александру Усику - в финале турнира World Boxing Super Series. Это пока единственное поражение Гассиева в его профессиональной карьере.