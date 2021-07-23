Экс-игрок "Зенита" и "Краснодара" Смольников перешел в тульский "Арсенал"

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с 32-летним Игорем Смольниковым, сообщил в пятницу пресс-служба тульского клуба.

Защитник является воспитанником московского "Локомотива". В российской премьер-лиге провел более 230 матчей, в послужном списке футболиста - "Локомотив", "Урал", "Ростов", "Краснодар" и "Зенит". В составе петербургского клуба Смольников трижды выигрывал золотые медали чемпионата России, по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка России, один раз завоевывал серебро и дважды - бронзу.

Смольников имеет опыт выступления за сборную России (30 матчей).

В прошлом сезоне защитник выступал в составе "Краснодара", за который провел 26 матчей, среди них восемь - в еврокубках.

Кроме того, тульскую команду пополнил 27-летний сербский защитник Урош Радакович. Он является воспитанником белградской "Црвены Звезды".

Игрок выступал за "Новару" (Италия), "Сигму" и "Спарту" (оба - Чехия), "Вислу" (Краков, Польша) и "Астану" (Казахстан). По выступлениям за "Оренбург" (15 игр, 1 гол) сербу знаком чемпионат России.

ФК "Арсенал" - участник Российской премьер-лиги.