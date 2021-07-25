"Краснодар" разгромил "Урал" на старте чемпионата России по футболу

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" нанесли крупное поражение "Уралу" в выездном матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Воскресный поединок в Екатеринбурге завершился со счетом 0:3. Дубль на счету нидерландского полузащитника гостей Тонни де Вильена (62 и 85 минуты). На последних секундах встречи колумбийский нападающий Джон Кордоба реализовал пенальти, который сам и заработал.

В конце первого тайма румынский хавбек хозяев Эрик Бикфалви неудачно пробил 11-метровый. Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов отразил удар.

В следующем туре "Краснодар" 1 августа примет "Химки". В этот же день "Урал" у себя сыграет с "Нижним Новгородом".