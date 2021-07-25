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"Крылья Советов" проиграли "Ахмату" в первом туре РПЛ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Крылья Советов" (Самара) проиграл соперникам из "Ахмата" (Грозный) в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ахмата". Победу грозненцам принесли голы Даниила Уткина (6-я минута) и Мохамеда Конате (20). "Крылья Советов" ответили точным ударом Владислава Сарвели на 49-й минуте.

В прошлом сезоне "Крылья Советов" заняли первое место в первенстве Футбольной национальной лиги, благодаря чему получили право вновь выступать в РПЛ.

В следующем туре "Крылья Советов" встретятся с московским "Спартаком", матч состоится 30 июля. "Ахмат" 2 августа сыграет против "Сочи".

Футбол РПЛ Крылья Советов Ахмат

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