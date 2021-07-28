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Защитник сборной Франции Варан перешел из "Реала" в МЮ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Центральный защитник сборной Франции по футболу Рафаэль Варан переходит из мадридского "Реала" в "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте англичан во вторник.

Уточняется, что Варан станет игроком "Красных дьяволов" после прохождения медицинского осмотра и согласования условий контракта.

28-летний Рафаэль Варан - чемпион мира 2018 года. За "Реал" он выступал с 2011 года, став с ним четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным чемпионом Испании.

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